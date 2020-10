Il rapporto tra la Juventus e Mino Raiola è sempre buonissimo. Tanti affari insieme da anni, meno in quest'estate che ha lasciato spazio a pochi colpi di scena. Eppure, la stampa olandese ha rivelato un retroscena che trova conferme: Raiola nei giorni scorsi, alla fine del mercato, ha parlato con la Juve di un'idea Justin Kluivert dalla Roma come operazione in prestito con diritto di riscatto.





Quando l'affare Chiesa sembrava ancora complesso a causa delle mancate cessioni, i bianconeri hanno fatto un pensiero all'investimento su Justin che è sempre piaciuto ai dirigenti pur avendo vissuto stagioni altalenanti alla Roma. Poi, la strada aperta su Chiesa con la cessione di Douglas Costa ha sbaragliato i piani: dritti su Federico, tanto che Raiola ha chiuso in poche ore per Kluivert al Lipsia con la stessa formula e un club ambizioso che punta forte sui giovani. Con buona pace della Juve...