Con la sconfitta di Torino l'Inter potrebbe dover dire addio ai sogni scudetto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la Juve sia ancora distante dai nerazzurri.



“Sensazione di musica che sfuma: lì dove tutto poteva davvero iniziare, in realtà forse tutto finisce. Quel grattacielo oltre il quale Antonio Conte aveva chiesto all’Inter di cercare la luce, resta evidentemente un grattacielo troppo alto da scalare. Amaro Conte, amaro ritorno a Torino: il contesto, certo, ma soprattutto il risultato che sembra un tagliafuori in stile basket nei discorsi scudetto. Ed è una conferma di un trend negativo: terza sconfitta consecutiva in ambito italiano, tolta la doppia parentesi col Ludogorets la squadra di Conte ha perso consecutivamente con Napoli, Lazio e ora Juventus”.