Una serie di citazioni tratte oggi dal sito ufficiale della Juventus:

ILVO DIAMANTI - "La Juventus non è passeggera, è un valore che rimane nel tempo: per definizione, chi è di moda passa di moda, noi no."



PIERLUIGI BATTISTA - "La Juve si sceglie, non è la squadra del gonfalone, del municipio, della città. È un innamoramento che dura nel tempo."



GIOVANNI ARPINO - "Come la Mole Antonelliana o la Tour Eiffel, come l’Arco di Tito o la milanese piazza del Duomo, la Juve è, a suo modo, un monumento che deve saper mantenere intatta la propria identità."



DARIO DI VICO - "Non si tifava Juve perché si lavorava alla Fiat, semmai trovare un beniamino della propria terra permetteva di trasformare l’amore in innamoramento. La realtà è che gli immigrati arrivavano a Torino già tifosi della Juventus."



GIORGIO BOCCA - "La Juventus per un ragazzo di provincia era un sogno, una riunione di tutte le virtù sportive e civili."



PAOLO GARIMBERTI - "L'Allianz Stadium è coinvolgente, regala un senso d’appartenenza, è davvero la casa di noi tutti. E anche guardandolo in tv produce il desiderio di andarlo a vedere in prima persona. La forza della Juve di oggi è fatta anche di tutta questa passione."

"La casa della Juventus è la battaglia per la vittoria.""Il tifoso non ha il cuore rivolto all'indietro, come nella vita. La memoria serve, ma per una squadra di calcio serve il rapporto con il futuro. L'ultimo logo della Juventus è molto felice.""La Juventus ha contributo a unire il Paese. Trovi tifosi bianconeri ovunque, da Trieste alla Sicilia. Noi siamo la Juventus, la gioventù che non è un’età che passa, ma un sentimento che per definizione non muore mai, come ha ben sintetizzato Javier Marias, grande scrittore spagnolo di fede madridista, quando ha detto che il calcio è «la nostra giovinezza ripresa per mano»""Juventus vuol dire gioventù. Gioventù vuol dire essere proiettati verso il futuro. Il suo passato è ricco di gloria, ma con il nome che porta è al futuro che si deve guardare.""La Juventus appartiene all'Italia proprio perché appartiene a Torino. Crescendo, da torinese la Juventus è diventata italiana, ha trovato e conquistato ovunque tifo, affetto, credibilità.""Nel mondo quando si parla di Juventus, si parla di Juventus Turin, si lega automaticamente il nome della squadra al nome della città. E quando alla fine conquistiamo un trofeo, questo trofeo lo portiamo a Torino."