Forse è ancora troppo presto per dirlo. Di solito passa un po' di tempo: si comincia con le prime crepe e poi si arriva al terremoto.Per gli eredi del signore di Mediaset bisogna, dunque, aspettare e vedere come andrà. Da tempo, invece, va in scenaProprio su questa creatura, più importante dal punto di vista simbolico e storico rispetto a quello economico, si è scatenata una resa di conti fratricida o meglio "cuginicida".Come in "Succession" ai sorrisi e all'unità in pubblico è seguita, dopo una lunga trama di diffidenze e sopportazioni, la defenestrazione. La libertà di cui ha goduto Andrea Agnelli alla Juventus è andata bene fino a che arrivavano campionati, Coppe Italia e Supercoppe. I conti non brillavano, ma i risultati sportivi abbagliavano.Campagne acquisti disastrose, dominate dall'ansia, cambi continui di allenatori (un unicum nella famiglia sabauda) dominati dall'ansia, un gioco sul campo dominato dall'ansia. E conti allo sbando, senz'ansia.. Non solo John, anche altri soci della Exor, esigevano da un po' un segnale di discontinuità, dopo aver visto che l'aumento di capitale monstre non serviva a nulla e a nulla serviva il tutoraggio d'undel resto. Juventus e Cavallino rampante erano, del resto, appena tollerati dal suo maestro e mentore Marchionne. Nuovo C.d.A., nuovo staff dirigenziale, nuovo Direttore Sportivo (ma la definizione ufficiale è in un pomposo inglese), patteggiamenti in Italia (per la giustizia sportiva),Come dicevamo, può darsi che l'inchiesta Prisma, già minata in parte dalle dimissioni del PM Santoriello, subisca ora un altro colpo con lo spostamento a Milano, poiché il Procuratore Generale della Cassazione si è già espresso in questo senso (ma è accaduto spesso che il Collegio giudicante abbia ribaltato le richieste della Procura). Resta il fatto che se la Prisma si ridimensionerà,Come in "Succession", appunto.