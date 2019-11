La Juventus espande il proprio brand nel mondo delle criptovalute. Il club bianconero ha cominciato il proprio progetto e ha lanciato lo “Juventus Official Fan Token”, per incentivare e aumentare la partecipazione dell'enorme platea di tifosi a livello globale: 340 milioni di fan nel mondo, di cui 60 milioni attivi sulle piattaforme social del club torinese.



I PRIMI AL MONDO - Stando a quanto dichiarato da ChiliZ, si tratta della prima squadra di calcio al mondo ad essere tokenizzata: in totale sono stati creati 20.000.000 token JUV sulla blockchain proprietaria basata su Proof-of-Authority (PoA). Il commento dei bianconeri: “Questo è il primo giorno del nostro lungo viaggio per tokenizzare il coinvolgimento dei fan con alcune delle più grandi squadre sportive. Martedì prossimo lancio ufficiale”.