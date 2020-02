La Juventus esalta Paulo Dybala. In campo, ma anche fuori, via social. Infatti, dal profilo Twitter ufficiale, ecco che arriva un messaggio direttamente per la Joya, dopo un'altra partita - ieri contro la Spal - da grande artista: "(Quando si dice) Dipingere calcio" scrive la società con un tweet, accanto ad una foto montata di Dybala con il pennello in mano.