Vince senza l’armonia rotonda dell’Inter, ma con una ferocia e un’attenzione persino superiori.sesto clean sheet consecutivo, ottavo in 11 partite di campionato. Inzaghi prende a martellate gli avversari, un colpo dopo l’altro, finché crollano i muri.La fase difensiva è pressoché perfetta e quando la Viola riesce a bucare le barricate bianconere, ci pensa sempre Szczesny a rimediare. A Milano su Giroud, a Firenze su Biraghi.dopo centro basso di Kostic ed esitazione fatale di Parisi, mancino prestato a destra per gl’infortuni, ma in evidente difficoltà contro la freccia serba di Allegri.l’unico vero del primo tempo, nel finale Cambiaso (di testa!) sfiora persino il raddoppio in contropiede. Il vantaggio lampo costringe la Juventus ad alzare la Maginot anche prima del previsto.due volte su Nico e l’ultima (difficile e bellissima) su Biraghi, punizione poco prima dell’intervallo.Parte Beltran, arriva Nzola, solo errori e velleità anche stavolta. Così il migliore fra i viola e il più pericoloso è come quasi sempre Nico Gonzalez, uno che in teoria potrebbe fare la differenza. Ma non basta, come non serve nemmeno l’ingresso di Bonaventura, che cambia volto alla manovra offensiva della Fiorentina. Bonaventura magari corre meno di Barak, ma molto di più e meglio fa correre il pallone.: ogni crisi è diversa dall’altra, questa per dire non è la crisi del Milan, ma ugualmente è una crisi. Puoi giocare bene, tirare tanto in porta (25 volte) e tenere palla finché vuoi (70%) ma a calcio si vince solo con i gol.Non incanta, ma nemmeno si preoccupa di farlo. Resta un peccato non sfruttare la vena di Kean, che sembra buona anche stavolta, ma i punti pesano di più.Quando, a metà ripresa, Milik entra con Vlahovic al posto di Chiesa e Kean, serve più ad alzare ulteriormente la batteria difensiva che a tentare il contropiede,prima la squadra e poi i tifosi. Paradossalmente, continuando a giocare in questo modo, Allegri fino al 26 novembre può prolungare il viaggio a fari spenti nell’alta classifica, valutare più importante il vantaggio sulla quinta (+7 punti) che il ritardo dalla prima (-2).@GianniVisnadi