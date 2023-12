La Juve c'è. Ed è anche riuscita ad acquisire una posizione di vantaggio. Ma la corsa per Vasilije Adzic è tutt'altro che vinta. All'improvviso il nuovo gioiello del calcio montenegrino si è meritato la vetrina internazionale, il Buducnost Podgorica già si sfrega le mani immaginando una cessione in grado di garantire una grande plusvalenza, forse storica. E per quanto Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli abbiano attivato da tempo la propria macchina, Adzic non ha ancora detto di sì alla Juve né la sua società ha accettato un'offerta piuttosto che un'altra. Sperando anzi in un'asta che possa riscrivere la storia del club.



LA SITUAZIONE – La Juve c'è ed è pronta a giocare d'anticipo, provando a muoversi subito per poi poter gestire il futuro di Adzic a partire dalla prossima stagione. Complica un po' ma non troppo quello status da extracomunitario che si può gestire in qualche modo. Spaventa più che altro la concorrenza di club internazionali che stanno facendo gola almeno quanto la Juve. Su tutti il Manchester City, pronto a ribaltare ogni proposta che nel frattempo sta giungendo sul doppio tavolo di Adzic e Buducnost. Però la Juve c'è. E per Adzic è pronta a sfidare tutte le grandi d'Europa.