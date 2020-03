Gli osservatori della Juve spesso si sono mossi solo per lui, sia seguendo le partite della Spagna Under 21 che specialmente quelle del Valencia: parliamo di Ferran Torres, il gioiello classe 2000 del Valencia che da tempo è finito nel mirino dei bianconeri. Piace, piace parecchio, alternativa e forse qualcosa di più a Federico Chiesa per talento e caratteristiche. Anche se bisognerà convincere il Valencia ad abbassare le pretese, per ora ancorate su quella clausola da 100 milioni fissata nel suo contratto, attualmente però in scadenza il 30 giugno 2021.