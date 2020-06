La Juventus ha puntato Cengiz Under. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Paratici e Ramadani per parlare di una possibile apertura da parte della Roma. I giallorossi hanno bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio, e il nome di Under è nella lista dei possibili partenti. Non solo Juve però, perché all'esterno turco è interessato anche il Napoli. La Juve ha messo l'ala giallorossa nel mirino, già avviati i contatti con l'agente.