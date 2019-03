Passato lo spavento per il piccolo problema muscolare e dopo aver incassato l'ottimismo di Cristiano Ronaldo per il suo tentativo di recupero in tempo utile per l'andata dei quarti di Champions League contro l'Ajax, la Juve riceve buonissime notizie anche da Sami Khedira. Come conferma il post su Twitter pubblicato dal diretto interessato, il centrocampista tedesco ha svolto oggi la prima seduta di allenamento col resto del gruppo a oltre un mese di distanza dall'aritmia cardiaca che lo ha costretto all'operazione e ad osservare un periodo di riposo.





Completed the first whole training with the team today! Great to be back getting ready for the crucial stage of the season #SK6 @juventusfc