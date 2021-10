IL TABELLINO

, forse a conquistare un posto per la Champions League, ma se siamo onesti fino in fondoL’avesse realizzato sarebbe rimasto più di un tempo per decidere una partita equilibrata e che fino a quel momento aveva offerto il meglio di sè. Il secondo tempo, invece, pur aperto a molte soluzioni, è stato spezzettato e falloso azzerando lo spettacolo e aizzando il confronto duro, spietato e, a volte, anche disperato.Lui era andato a staccare, ma a colpirlo sulla fronte è stato un altro colpo di testa, quello del compagno Bentancur, che aveva trasformato in oro un cross di rara precisione di De Sciglio., cinque (Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi e De Sciglio) due (Kean e Chiesa) contro il 4-2-3-1 di Mourinho. Ma Roma che è partita meglio con Szczesny subito oppositore protagonista (5’ colpo di testa di Mancini respinto a due mani) e, subito dopo, Roma ancora vicino al gol quando Pellegrini, su assist di Zaniolo, ha calciato fuori di poco.. Cuadrado da quinto di destra ha sventagliato sull’altro fronte per De Sciglio, quinto di sinistra. I difensori della Roma non hanno chiuso in tempo e il suo cross ad incrociare è andato a trovare un grappolo di maglie bianconere da cui sono svettati Bentancur e Kean.A maggior ragione dopo che la Roma ha perso Zaniolo (solito problema muscolare) sostituito da El Shaarawy. E proprio dall’ex milanista è nata un’azione che, perfezionata da Vina, è stata chiusa con un bel colpo di testa di Abraham (37’).Pochi secondi e Danilo salvava ancora su Abraham che stava ipnotizzando Bonucci. Infine, al 40’, un grave errore di Chiellini in disimpegno lanciava sempre Abraham in area, sull’attaccante inglese piombava Danilo che gli spostava la palla destinandola a Mkhitaryan, apparentemente in fuorigioco, tanto che l’assistente di Orsato alzava la bandierina.Per il semplice motivo chePurtroppo per la Roma non era la serata di Veretout che, prima, ha resistito al tentativo di Abraham di volergli sfilare la palla per andare sul dischetto e, poi, ha abboccato alla finta di Szczesny, facendosi parare il rigore (44’).Intorno a questo episodio è ruotata la partita e la Juve, graziata da Veretout, ha cominciato il secondo tempo con l’altra grande azione della serata. Discesa di De Sciglio a sinistra, cross comodo per Bernardeschi che si inarca ed esplode in una rovesciata bellissima sulla quale Rui Patricio mette le mani senza agguantare la palla, arriva Kean e spara alto da un passo (48’).Dopodichè è stata solo Roma. Con El Shaarawy che ha gettato lo sgomento in area bianconera, un cozzo tra Pellegrini e Chiellini (54’) per il quale è stato chiesto un altro rigore (ma non c’era nulla), un tiro a giro di Veretout (65’) fuori di pochissimo., se è vero, come è vero, che Chiellini ha salvato un tiro a botta sicura da dentro l’area di VIna (73’) e che Bonucci ha deviato fortunosamente una conclusione destinata in porta di Cristante (83’).Si è rivisto Morata (dal 70’ per Kean) e lo stesso spezzone di partita l’ha giocato Kulusevski per Chiesa. Ma gli attaccanti sono stati i primi difensori di un risultato prezioso, anche se non ancora pesantept 16' Kean.: pt 16' Bentancur.Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio (43' st Alex Sandro); Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi (30' st Arthur); Kean (26' st Morata), Chiesa (26' st Kulusevski). A disp. Pinsoglio, Perin, Arthur, Ramsey, Alex Sandro, McKennie, Lu. Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani. All. Allegri.): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout (36' st Shomurodov); Zaniolo (26' pt El Shaarawy), Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disp. Boer, Fuzato, Villar, Perez, Calafiori, Reynolds, Mayoral, Kumbulla, Diawara, Darboe. All. Mourinho.: pt 42' Szczesny (J), 48' Abraham (R); st 4' De Sciglio (J), 39' st Shomurodov (R), 42' Danilo (J), 44' Locatelli (J), 48' Karsdorp (R).