“Colpa” di Dybala, intanto. Che nella settimana in cui Allegri esce dalla corsa scudetto, senza in verità mai esserci entrato, segna 3 gol e vince 2 partite,Se poi il risparmio del suo stipendio serve per pagare uno come Paredes, stesso ingaggio per un anno, è proprio una scelta sciagurata. Eppure l’hanno fatta.Ora, all’improvviso anche i fideisti più convinti, quelli per cui Allegri avrebbe avuto pieni poteri e che già stava immaginando la squadra per l’anno prossimo,Se c’è una logica nel calcio, il futuro bianconero sarà con altri nomi e altri programmi. Ma il calcio non ha logica e quindi (esempio) Salerno può cacciare l’allenatore che 6 mesi fa ha fatto un miracolo sportivo, prima ancora di averne scelto il successore (e con la squadra di fatto salva anche quest’anno). Follie.Si comincia venerdì, quando la Corte d’Appello federale deciderà se accogliere il ricorso della Procura e riaprire il processo sulle plusvalenze fittizie, alla luce dei documenti emersi in sede penale nell’inchiesta Prisma.Cosa che fanno invece i tifosi delle altre squadre. Se venerdì verrà stabilito che il processo sportivo è da rifare (e francamente non si capisce come potrebbe essere altrimenti), sarà chiaro a tutti che non solo il campo emetterà il giudizio finale sulla stagione della Juventus.Ci sono poi l’indagine Uefa, che sta valutando se il settlement agreement di agosto è stato raggiunto su basi false (e anche qui, c’è un’altra incognita sul futuro sportivo bianconero), el’udienza preliminare in cui il gup deciderà se il club e 12 indagati (tra cui Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene) andranno o meno a processo.perché nel nuovo (presidente Gianluca Ferrero, dg e probabile ad Maurizio Scanavino, consiglieri Diego Pistone, Laura Cappiello e Fioranna Vittoria Negri) non compaiano esperti di calcio, ma solo uomini e donne di legge e di bilanci.Del resto, gliquindi non è detto che siano indispensabili. Le 8 vittorie consecutive avevano tacitato le critiche, ma non cancellato la realtà. La Juventus è sempre una squadra virtuale, come Allegri raccontava a Mario Sconcerti a metà settembre, ma è soprattutto una squadra brutta, che gioca il calcio di un’altra epoca, speculativo, individuale, furbo, che funziona solo contro i deboli e tutto basato sui giocatori e niente sul gioco. Bravi tutti, allora. Non serve un allenatore da 14 milioni lordi all’anno (18 con i bonus).Giovedì il Monza, ovviamente in casa come vuole l’antisportivo regolamento della Coppa Italia, e domenica l’Atalanta, che non parte battuta e non viaggerà rassegnata verso lo Stadium.@GianniVisnadi