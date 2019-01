Il mercato di gennaio finisce, inizia già quello per la prossima stagione. E in casa Juve le idee sono già molto chiare. Uno di quei nomi che mettono tutti d'accordo è quello di Tanguy Ndombele del Lione. Già avviati i contatti con l'entourage del giocatore, già informato il Lione del forte interesse bianconero per il centrocampista francese. Ora la trattativa è pronta a partire, Ndombele piace a tanti ma gradirebbe la destinazione, più difficile sarà riuscire a trovare un'intesa con il Lione che già spara alto, fissando la prima valutazione ben oltre i 60 milioni.