La Juventus si raduna oggi alla Continassa. Allegri parte con una rosa di almeno 35 calciatori, ma chiede a Giuntoli di ridurla sul mercato in uscita. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i giocatori sicuri di restare al 100% si contano sulle dita delle mani: Danilo, De Sciglio e Gatti in difesa; Rabiot, Fagioli e Kostic a centrocampo; Milik in attacco.



Tutti gli altri sono cedibili, chi più e chi meno: dagli esuberi Zakaria, Arthur e McKennie ai big Vlahovic, Chiesa, Bremer e Pogba passando per i giovani Miretti, Soulé, Iling e Rovella.