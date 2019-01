Chi ha tempo non perda tempo. E allora la Juve sfrutta questi giorni di mercato invernale per bruciare la concorrenza. Uno dei primi nomi sulla lista di Fabio Paratici resta quello di Sandro Tonali, che ora la Juve vuole strappare all'Inter giocando d'anticipo. Previsto un tentativo concreto prima della fine del mercato invernale, sul piatto del Brescia tanti soldi, la certezza di averlo in prestito fino a fine stagione e la promessa di poterlo trattenere un'altra stagione in caso di promozione in serie A.