Non c'è solo Federico Gatti tra i centrali della Juve in odore di rinnovo. Anche Daniele Rugani, il cui ingaggio da 3 milioni netti è stato più volte contestato dai tifosi negli anni, potrebbe infatti prolungare con il club bianconero. Contratto in scadenza, ruolo di riserva silenziosa ma tutto sommato affidabile. Certo, deve accettare altre cifre. Dimezzando di fatto lo stipendio potrebbe quindi restare ancora a lungo, sul piatto un contratto fino al 2025 o 2026.