"La Juventus ci ha provato in ogni modo: cedere Paulo Dybala rimane una priorità anche per gennaio". Lo garantisce oggi Repubblica a proposito dell'argentino che ormai titolare non lo è: "Il club bianconero non vedrebbe più l'attaccante argentino classe 1993 come parte del progetto, e lo avrebbe offerto a Tottenham, Manchester United e PSG, senza, come sappiamo, riuscire a piazzarlo. A gennaio sarà la volta buona? Higuain, infatti, pare essere al momento il titolare fisso di Sarri al centro dell'attacco, con gli spazi che, per Dybala, sembrano essere quindi sempre più ridotti".