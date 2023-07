Continassa, qui L.A.:I soliti problemie a livello comunicativo non è stata di certo una genialata, considerando che il serbo è tecnicamente sul mercato, e il polpo quasi.“Quanto a Dusan, stiamo cercando di gestirlo nel migliore dei modi possibili” ha detto Allegri, confermando“perciò - ha spiegato - adesso facciamo in modo di non sovraccaricarlo, per averlo nella condizione migliore all’inizio della stagione”. Ciò significa che. Più probabile, ma non scontato, a Udine per il debutto in campionato.Di certo non una buona notizia per la Juventus, ma nemmeno per tutte le possibili pretendenti del serbo, le qualiAl contrario, potrebbero decidere di virare su altri obiettivi.Probabilmente sarebbe stato meglio confezionare la classica bugia bianca ad uso conferenza stampa, anche se i giornalisti non sono tonti e avrebbero capito lo stesso della persistenza del problema con DV9. In quel caso, però, la società avrebbe potuto poi sempre addebitare a loro tutta la dietrologia del caso.in quanto di nessuno di loro vorrebbe rischiare di mettersi in rosa un calciatore perennemente afflitto da un problema pubalgico. Anche se di soli 23 anni e potrebbe rappresentare un acquisto di prospettiva. Sano, però.per il quale si continua a posticipare sine die il rientro in gruppo.. In pratica Paul negli States è venuto a fare il turista, perché ha spiegato Max “quando lo vedo mi pare stia meglio, però da qui a giocare ce ne passa”. Tempi?Il che significa cheE tutto questo per la lesione di un menisco, avvenuta esattamente un anno fa e operato con ritardo giustificabile solo coi capricci di Paul, sembra davvero un po’ troppo, se lo si confronta coreduce da una ben più grave rottura di un crociato.Tutto induce a domandarsila pura verità, e non ci sia invece dell’altro tenuto debitamente nascosto dal club, a differenza della situazione Vlahovic spiattellata nuda e cruda per quella che è .Perchéneanche quando le tecniche chirurgiche erano meno all’avanguardia rispetto alle attuali. Roberto Baggio in carriera di menischi se ne ruppe quattro e arrivò a vincere comunque un Pallone d’Oro. Guarda caso, proprio con la Juventus. Qualcosa non torna.