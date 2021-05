La Juventus ha già alzato un trofeo contro l'Atalanta. Ieri sera i due club si sono infatti affrontati sull’erba digitale della eTimVision Cup, competizione promossa da TimVision e giocata su PES 2021, il videogioco di calcio prodotto dalla Konami.



Il player bianconero Angelo "cocchi20" La Piscopia ha battuto ai rigori quello nerazzurro Gianluca "bestia93_x" Castellano. Questo trofeo è il primo vinto dalla Juventus dal momento suo ingresso negli esports, in attesa delle semifinali nella competizione europea eFootball Pro e della fase finale della eSerie A, in cui è ancora in corsa, in entrambe le competizioni, sempre su PES.