La Juventus prepara le strategie per il proprio centrocampo del futuro. Come riferisce Tuttosport, il ds bianconero Fabio Paratici ha già ricevuto il via libera sulla potenziale cifra dell'investimento se vorrà davvero Paul Pogba: i contatti sono in corso come ammesso da Mino Raiola, il francese vuole tornare ma il Manchester United pretende 100 milioni di euro come cifra per liberare Pogba al ritorno in bianconero. Un avviso arrivato forte e chiaro, aspettando il rientro in campo di Paul a breve giro dopo un lungo stop.





Intanto, Paratici stesso ha deciso di non abbandonare l'operazione Sandro Tonali con il Brescia che ha diverse proposte. Lo stesso United è tra i club stranieri che si sono mossi, in Italia preme sempre l'Inter ma la Juventus rimane in corsa nonostante l'assalto a Pogba e gli investimenti già messi in conto per giugno. Tonali piace tantissimo e rimane sulla lista bianconera, pur sapendo che Cellino non farà sconti sui 50 milioni di base, con o senza retrocessione del suo Brescia.