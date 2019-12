Haaland è a un passo dalla Juventus. I dirigenti del club bianconero stanno trattando l'acquisto dell'attaccante norvegese del Salisburgo (classe 2000) sulla base di 30 milioni di euro. Già per gennaio, anticipando così la concorrenza di diversi altri club come Borussia Dortmund, Lipsia, Milan, Napoli e Manchester United.



Dove c'è un certo Paul Pogba. Gestito anch'egli dall'agente Mino Raiola. Sempre secondo Tuttosport, la Juve è sempre interessata al ritorno del centrocampista francese. Anche per questo avrebbe proposto al club inglese il tedesco Emre Can, che in alternativa può andare al PSG in cambio dell'argentino Leandro Paredes (ex Roma).