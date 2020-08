L'ora di cambiare. Ringiovanire, parola d'ordine. La Juventus si prepara a un altro mercato di tagli e cambiamento, c'è chi rischia di finire fuori progetto da subito, le scelte definitive saranno naturalmente di Andrea Pirlo. Ma nei piani della Juve per questo mercato c'è un nuovo centravanti, dunque si avanza a grandi passi verso l'addio di Gonzalo Higuain: un ingaggio pesantissimo, un progetto tecnico che cambia e l'idea di provare a trovare una soluzione in uscita, anche se fosse una risoluzione del contratto, potrà portare Higuain ad evitare la fine dell'accantonato Mario Mandzukic un anno fa.





Il club prevede ritocchi anche a centrocampo dove Pirlo pretenderà un cambio di passo per sostenere le sue idee. Sami Khedira dopo esser stato escluso dalla lista Champions può finire fuori progetto anche per il prossimo anno. Ecco perché si cerca già una sistemazione, ricorda la rottura con Emre Can di una stagione fa legata in quel caso a Maurizio Sarri che non lo vedeva bene nel proprio calcio. Khedira è a fine ciclo e la Juve apre alla sua cessione: un altro taglio illustre, lui e Higuain sono pronti a fare le valigie. Si guarda al futuro...