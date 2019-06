, l'operazione si è completata col blitz a Parigi di Fabio Paratici come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri. Ma emergono adesso i dettagli di questo acquisto a costo zero dal Paris Saint-Germain che sarà il secondo di questa finestra di mercato dopo Aaron Ramsey, perché la missione francese di Paratici è servita per ottenere un patto scritto, una garanzia ufficiosa che presto diventerà firma ufficiale sul contratto per Rabiot in bianconero. Adesso non si può più tornare indietro, salvo penali che non ci sarà bisogno di attivare.- La mamma-manager di Rabiot, l'ormai nota signora Veronique, ha dato l'ok totale in un meeting anche alla presenza del centrocampista classe '95:, quattro anni e non cinque per Adrien in bianconero, Paratici sorride e così conferma in silenzio al rientro a Milano nella tarda serata dopo il rapido blitz parigino.con premi importanti legati agli obiettivi di squadra. Ci sarà un premio alla firma legato alle, molto alte come sempre nei casi di acquisti a zero. Rabiot dopo il 1 luglio firmerà ufficialmente, ora non ci sono più dubbi. Nero su bianco. Adrien sarà bianconero. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com