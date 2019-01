Chi l'avrebbe mai detto un anno fa.. Perché prima di prendere in mano totalmente la gestione bianconera in prima persona, Paratici ha seriamente pensato all'addio: le proposte non sono mai mancate, nei mesi scorsi peròe l'opportunità di lavorare con massima libertà in top club internazionali, specialmente dopo aver messo la faccia in prima persona sull'operazione Ronaldo.- La scelta del presidente Agnelli è stata decisa e convinta nel momento più delicato: le chiavi della Juve in mano a Paratici, addio a Marotta destinato all'Inter, la volontà di far sviluppare ancora il progetto con l'attuale direttore dell'area tecnica padrone di ogni decisione. Il grande salto diventerà realtà dal mercato invernale di questo 2019 con: come sempre un affare a parametro zero che ha sempre contraddistinto le sue campagne acquisti,ha la priorità assoluta; per l'estate invece potrà arrivare une unse dovesse andar via uno tra Pjanic e Khedira, sognando Isco pur sapendo che sarà un'operazione più che complicata.La prospettiva di una Juve rafforzata ma anche ringiovanita, in pieno stile Paratici. Perché sarà il 2019 del suo decollo all'area tecnica bianconera, il grande salto approvato da Agnelli per respingere la Premier.