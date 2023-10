Lo aveva già cercato negli scorsi mesi, poi è rimasto Alex Sandro e non se n'è fatto nulla. Ma la Juve non molla di certo Mario Hermoso, obiettivo in cima alla lista per completare la difesa del futuro. Anche perché il centrale mancino dell'Atletico Madrid ha ormai il contratto in scadenza. E la Juve non vuole farselo scappare.