La Juventus sarà impegnata questa sera a Genova contro il Genoa ma per la trasferta ha scelto di usare mezzi diversi dal solito. Sì perché sebbene la distanza territoriale fra il capoluogo ligure e Torino non sia per nulla elevata, il club bianconero ha scelto di optare per un trasferimento in aereo. Il motivo? Per evitare i problemi di traffico che stanno coinvolgendo l'intera liguria provata, di giorno in giorno da pesanti incolonnamenti dovuti ai lavori di messa insicurezza delle più importanti arterie autostradali.