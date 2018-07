La strada era stata delineata da gennaio e adesso è più calda che mai. Nel mercato invernale la Juventus aveva scelto di salutare a titolo definitivo sia Pol Lirola che Federico Mattiello, due terzini promettenti ma non ritenuti ancora pronti; adesso, si procede sulla scelta di vendere diversi giovani senza perderne il controllo. Monetizzare con i talenti che non valgono un posto da titolare nella Juve di oggi, ma chissà potranno arrivarci domani: il diritto di riacquisto è la manovra che utilizza il Real Madrid (come i principali club spagnoli, ma più di tutti) da diversi anni, lo ha fatto con Morata proprio con i bianconeri e lo ripropone alla cessione di ogni giovane. Intanto si fa cassa, se poi varranno la Juve verranno riacquistati.



VIA IN QUATTRO - Ecco perché possono essere quattro i prospetti sacrificati dalla Juventus. Uno è già sicuro, Rolando Mandragora che prenderà la direzione di Udine: 20 milioni nelle casse di Marotta e Paratici, ma con riacquisto fissato a 24 milioni perché a Torino sono convinti che Rolando tornerà, tanto che l'operazione col Monaco è saltata proprio perché i francesi non volevano concedere questa clausola. Saluterà di certo Alberto Cerri a titolo definitivo, il Cagliari è arrivato a 10 milioni ma lo vogliono in tanti, la Juve lo valuta 15: un'altra plusvalenza assicurata con riacquisto che si aggirerà sui 20 milioni di euro. Come avrebbe poco senso trattenere o prestare Emil Audero, portiere ottimo che la Juve vuole vendere definitivamente visto che ha già due titolari in casa; c'è la fila, ma servono 10 milioni per portar via il numero uno passato dal Venezia rivelazione di Inzaghi. E infine, persino Moise Kean può passare dalla 'formula Real Madrid': la Juve parte da 15 milioni anche per l'attaccante classe 2000, richiestissimo all'estero (c'è il Monaco e non solo) oltre che in Italia. Ma in questo caso c'è da convincere Raiola sulla soluzione recompra, la gestione di Kean è delicata. Eppure, la cessione definitiva è una strada percorribile pure per lui nella mentalità della nuova Juve. Con questi addii sarà possibile manovrare con più felicità per un altro colpo, magari in attacco o a centrocampo dove i desideri sono tanti. E la Juve ha tutte le intenzioni di realizzarne almeno uno...