C'è il rinnovo di Juan Cuadrado da definire. E il futuro di Mattia Perin ancora da scrivere. Ma tra un giocatore della Juve e l'altro, l'agente Alessandro Lucci ha avuto modo di parlare con la Juve in questi giorni anche di un altro suo assistito: Alessandro Florenzi. La de-romanizzazione della Roma prosegue, il capitano giallorosso sembra messo ai margini dal tecnico Fonseca e cerca un'altra nuova sfida. Per la Juve non è una priorità, ma Fabio Paratici ci pensa, aspettando anche le mosse di Fiorentina e Inter tra le altre.