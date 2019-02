Un incontro programmato da tempo andrà in scena nei prossimi giorni a Torino. Protagonisti saranno il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici e il super agente italo-olandese Mino Raiola per parlare sia del futuro di uno dei talenti della rosa bianconera che di uno dei più importanti obiettivi di mercato per il futuro: Moise Kean e Matthijs de Ligt.



RINNOVO PER KEAN - Blindato e bloccato prima dalla società e poi da Massimiliano Allegri, per Moise Kean non c'è stata la possibilità di lasciare la Juventus per andare a giocare e a trovare più spazio. L'allenatore toscano ha preteso che rimanesse in rosa a Torino considerando i giorni di lavoro accanto a Ronaldo e Mandzukic più importanti di un ruolo (forse da titolare) altrove. Ora però la fiducia della società va ripagata anche dal punto di vista economico e l'arrivo di Raiola servirà anche per parlare del rinnovo del suo contratto in scadenza a fine stagione. Una firma attesa da tempo ma che rischia di intrecciarsi proprio nell'affare de Ligt. PRIORITÀ DE LIGT - Secondo Tuttosport, infatti, la priorietà della Juventus è quella di assicurarsi il centrale olandese dell'Ajax classe 1999 e per battere la concorrenza del Barcellona servirà uno scatto deciso anche e soprattutto con i Lancieri. Perchè quindi il futuro di Kean e de Ligt potrebbe essere intrecciato? Perché il club olandese è il più forte proprio sull'attaccante italiano classe 2000 e il suo cartellino potrebbe essere inserito dalla Juventus nella trattativa. Per farlo, però, servirà prima trovare l'ok sul rinnovo e Raiola è un osso duro da convincere.