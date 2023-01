Se ne parla meno, ma la Juve non lo ha di certo dimenticato. Anzi, continua a lavorare per convincere Evan Ndicka ad accettare la proposta dei bianconeri. Il centrale francese dell'Eintracht Francoforte resta saldamente nel mirino della Juve, che punta ad allungare con lui la lunga lista di colpi a parametri zero. Occhio però alla concorrenza...