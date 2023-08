La Juventus continua ad insistere per Sofyan Amrabat ed è pronta a tornare all'assalto. La trattativa con lo United stenta a decollare e potrebbe aprirsi quindi uno spiraglio per i bianconeri. Secondo quanto si legge su La Nazione, difficilmente da Torino arriveranno i 25 chiesti per il cartellino del giocatore. Per questo motivo Giuntoli è pronto a mettere sul piatto un'importante contropartita tecnica.