Un colpo a zero ora più che mai fa gola. E la Juve sta lavorando per centrarne uno particolarmente importante: quello che potrebbe portare Memphis Depay a Torino al termine del contratto che lo lega al Lione fino al 30 giugno 2021. Contatti continui e offerta allettante, 5 milioni netti a stagione e un ruolo da protagonista sul lungo periodo. La concorrenza non manca, vedi Barcellona e Dortmund, ma la Juve c'è e fa sul serio.