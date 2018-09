Era stato già sondato quest’estate, ma l’operazione non è andata in porto. L’affare tra la Juventus e il Real Madrid per Marcelo, però, è ritornato d’attualità in questi ultimi giorni. Riportano i media vicini all’ambiente bianconero che il ds Fabio Paratici sia pronto a sferrare l’assalto finale per portare l’esterno brasiliano a Torino. L’operazione, a questo punto, appare rimandata al 2019, data sulla quale concordano anche i bookmaker. I trader di Sisal Matchpoint hanno reinserito in tabellone la scommessa sul passaggio di Marcelo alla Juve durante il prossimo anno: la quota fissata per l’affare è pari a 2,75. Un buon indice di probabilità, considerando ad esempio, che la vittoria di Sebastian Vettel nel Gp di Singapore (dove la Ferrari è tradizionalmente favorita) viaggia più o meno sugli stessi valori.