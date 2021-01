Chiusa la trattativa per portare Nicolò Rovella a Torino, con i giovani Manolo Portanova ed Elia Petrelli destinati a sbarcare in Liguria, Juve e Genoa potrebbero presto incrociare nuovamente le proprie strategie di mercato.



I bianconeri sembrano infatti ormai convinti che il nome giusto per il ruolo di quarta punta da regalare ad Andrea Pirlo sia quello di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo attualmente in prestito al Grifone.



Per aggiudicarsi fin da subito le prestazioni del giovane centravanti di scuola Roma la dirigenza dei campioni d'Italia sembrerebbe intenzionata ad accettare la richiesta dei colleghi emiliani mettendo sul piatto un'offerta da oltre 20 milioni di euro tra contanti e contropartite tecniche. Una parte di quella cifra, tuttavia, spetterebbe al Genoa, disposto a rinunciare ai sei mesi di prestito residui a patto di ricevere un adeguato indennizzo.



Una volta stabilita la cifra, tuttavia, i rossoblù dovranno trovare un sostituto di Scamacca. E il nome che troneggia in cima alle preferenze di Villa Rostan è ancora quello di Kris Piatek. Per far ritornare l'attaccante polacco in Liguria, tuttavia, serve uno sforzo da parte dello stesso giocatore. Il pistolero, infatti, è attualmente domiciliato all'Hertha Berlino, dove percepisce uno stipendio netto da 3 milioni di euro all'anno. Cifra irraggiungibile per il Genoa che, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, vorrebbe il giocatore in prestito fino a giugno con diritto di riscatto.