Con o senza Decreto Crescita, la Juve tenta il sorpasso sull'Inter per Tiago Djalò. Perché al netto di una concorrenza reale che va oltre la presenza di Juve e Inter, sono comunque questi i club più avanti per il difensore portoghese del Lille in scadenza di contratto. C'erano i nerazzurri in pole position in vista di giugno, per un altro colpo a parametro zero in canna dalla coppia Marotta-Ausilio. Una posizione di vantaggio talmente consolidata che per tentare l'inserimento la Juve ha dovuto giocare in vista di gennaio, mettendo sul piatto un'offerta di qualche milione al Lille e ipotizzando un prestito in una piazza gradita a tutti per i prossimi sei mesi. Parti al lavoro allora.