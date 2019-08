. I giorni scorsi sono stati convulsi, complicati, pieni di riunioni e ostacoli a tratti insormontabili; le operazioni saltate con Manchester United e Tottenham hanno rallentato la cessione dell'argentino, adesso Fabio Paratici aspetta perché gli sviluppi raccontano una fase complessa.. Non c'è una trattativa in piedi; la Juve stessa lo vede come uno scenario possibile ma non ha ricevuto offerte ufficiali così come l'agente del giocatore, Jorge Antun che fa filtrare assoluta cautela proprio perché da Parigi non decollano proposte, per il momento.- Chi vive questa situazione in modo particolare è invece. Voleva restare alla Juve con una considerazione importante, si sente sul mercato, la situazione è in continuo cambiamento e ad oggi non è certo di andare via.e stanno studiando altre opportunità tra cui Philippe Coutinho in prestito biennale in un'operazione alla James Rodriguez. Ecco perché la fase è di stallo totale, come per l'idea di scambio per Icardi con l'. Insomma, problemi e complicazioni. Stand-by e attesa. La svolta ancora non c'è...