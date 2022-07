Sono giorni frenetici per il mercato della Juventus. In entrata e in uscita sono diversi i fronti che tengono impegnati i dirigenti bianconeri. Tra questi, sembrava essere finito sullo sfondo, per il momento, il destino di Alvaro Morata. Secondo quanto riporta La Stampa, però, Federico Cherubini e gli uomini di mercato starebbero lavorando "in gran segreto" per provare a riportare il centravanti spagnolo a Torino.