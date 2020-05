La cessione di Miralem Pjanic è in prima pagina su tanti giornali da giorni, in Italia come in Spagna.In queste ore il Mundo Deportivo annuncia che c'è il sì del giocatore al Barcellona, in ogni caso La Gazzetta dello Sport conferma che la Juventus è pronta a venderlo a fronte di una buona offerta e così il bosniaco potrebbe davvero salutare Torino in estate.



Francesco Totti, durante una diretta con Alex Del Piero, ha sorriso proprio per l'incursione di Pjanic: "Miralem non fare il furbo (ride perché il centrocampista della Juve è entrato nel live, ndr). Che giocatori che ci sono in giro comunque - dice Totti -. Pochi, ma forti ce ne sono ancora. Ve lo dico io, Pjanic è veramente tra i più forti, per me è fortissimo. Se ne parla troppo poco".