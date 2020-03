. All'improvviso, dopo le prove generali e le convocazioni in prima squadra con il suo Santos si è preso la scena in Copa Libertadores: centravanti puro classe 2002, Kaio Jorge è un prodotto del settore giovanile del Peixe, non a caso il soprannome 'Menino da Vila' diventa anche suo - ovvero quel 'ragazzo di Vila Belmiro', la casa del Santos - da questa notte in cui ha. Subentra, è subito cattivo, trova un buon pallone in ripartenza, controlla col mancino e segna di destro. Con potenza, rabbia, precisione.- Da settimane è spuntata con forza la: fisicamente è ritenuto molto più avanti dei suoi 18 anni di età, la tecnica è in crescita ma c'è spazio per fare un'operazione importante in prospettiva. Il fattore decisivo però è la tempistica:a trattare, anzi, fa il gioco del Santos che spera nell'asta. Quello che aveva fatto a suo tempo il Flamengo cone adesso a goderselo anche come protagonista nel Clasico, mica male. Kaio Jorge promette bene, benissimo. In Brasile lo vedono pronto per il decollo definitivo. La Juve c'è e si è già attivata, ma sa perfettamente quanto sia importante fare in fretta. Evitando rischi, l'errore opposto ben più pericoloso.