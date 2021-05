IL TABELLINO

, al di là dei tanti episodi discussi e discutibili, con tre interventi decisivi del Var, due volte a favore dell’Inter e una della Juventus,. In attesa di sapere che cosa faranno il Milan, momentaneamente raggiunto, e il Napoli scavalcato, l’unica certezza è la terza sconfitta in campionato dell’Inter, che non perdeva dal 6 gennaio a Genova contro la Sampdoria e soltanto alla seconda giornata aveva incassato tre gol, quando però aveva battuto 4-3 la Fiorentina.. Non è più una sorpresa, invece, l’esclusione di Bonucci perché tra Danilo e Alex Sandro i due centrali sono capitan Chiellini e De Ligt. Al contrario, Conte può presentare la sua collaudatissima Inter con la migliore difesa del campionato composta dal trio Skriniar-De Vrij-Bastoni, un centrocampo a cinque in cui Brozovic dirige le operazioni al centro tra Barella ed Eriksen, con i due esterni Hakimi e Darmian, alle spalle dei titolarissimi Lukaku e Lautaro.E così Handanovic non deve mai intervenire perché Skriniar e compagni riescono a rimpallare le rare conclusioni dei bianconeri.L’Inter sembra accontentarsi di aspettare la Juventus, senza la rabbia di Conte che vorrebbe vincere sempre, ma la svolta avviene grazie al Var che ferma l’arbitro Calvarese dopo qualche secondo, invitandolo a rivedere al monitor le immagini di un placcaggio di Darmian a Chiellini, giudicato giustamente da rigore, con conseguente ammonizione del nerazzurro.ma invece di approfittare delle amnesie dei vari Eriksen e Barella continua a giochicchiare e dopo dieci minuti viene raggiunta.In una gara tecnicamente deludente, il migliore in campo, anzi fuori campo, è il Var nella persona dell’arbitro Irrati che per la seconda volta richiama Calvarese, convinto dalle immagini a punire con il rigore uno stupido fallo da dietro di De Ligt su Lautaro.Le due interruzioni per gli interventi del Var allungano il primo tempo di 3 minuti e proprio in pieno recupero la Juventus torna in vantaggio. Ci prova Rabiot di testa, che costringe Handanovic alla prima parata, rigore a parte.Conte cerca di cambiare qualcosa, inserendo Perisic all’inizio della ripresa al posto di Darmian. Ma soprattutto al di là questa mossa, si rivede subito un’Inter più viva che non a caso sfiora il pareggio, quando Szczesny esce a vuoto e quando Lautaro da buona posizione calcia alto.. Manca più di mezz’ora alla fine e la Juve è in inferiorità numerica. Pirlo toglie Kulusevski per riequilibrare il centrocampo con l’inserimento di McKennie, con la speranza di difendere il preziosissimo 2-1.rinunciando a Chiesa, per avere un difensore in più, Demiral. Conte ripropone Sensi al posto di Eriksen e poco dopo Vecino al posto di Bastoni.Proprio l’ultimo arrivato, l’uruguaiano Vecino, sfiora il pareggio di testa, costringendo Szczesny a una grande deviazione. Passano pochi minuti e il pareggio arriva davvero, con il terzo assist decisivo del Var, perché soltanto le immagini del monitor convincono Calvarese a convalidare l’autogol, prima negato, di Chiellini che non riesce a respingere la deviazione di Lukaku aggrappandosi alla sua maglia e viene anche ammonito.pt 24' Ronaldo (J), 35' Lukaku rig. (I), 48' Cuadrado (J); st 40' Chiellini aut. (pro I), 43' Cuadrado rig. (J).Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa (25' st Demiral): Kulusevski (13' st McKennie), Ronaldo (25' st Morata). A disp. Pinsoglio, Buffon, Arthur, Ramsey, Dybala, Bonucci, Bernardeschi, Correia. All. Pirlo.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (36' st Vecino); Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (28' st Sensi), Darmian (1' st Perisic); Martinez, Lukaku. A disp. Padelli, Radu, Gagliardini, Ranocchia, Young, D'Ambrosio, Pinamonti. All. Conte.Calvarese di Teramo.Irrati di Pistoia.st 11' Bentancur (J) per somma di ammonizione, 47' Brozovic (I) per s.d.apt 13' Kulusevski (J), 23' Darmian (I); st 29' Martinez (I), 32' Bastoni (I), 40' Chiellini (J).al 24' Handanovic para un rigore a Ronaldo.