che si appresta ad affrontare la stagione 2023-24: a comunicarglielo è stata la dirigenza bianconera (nelle persone di) che lo ha raggiunto in vacanza e gli ha, di fatto, confermato quanto già nei giorni scorsi era filtrato e avevamo raccolto via via,Bonucci potrà allenarsi con i preparatori atletici e usufruire di tutte le strutture:, è un suo diritto e un suo dovere da calciatore della Juventus,(tutto ciò vale anche per McKennie e tutti gli altri giocatori che non sono considerati utili alla causa) e la sua fascia passerà sul braccio del brasiliano Danilo in pianta stabile. Trovano conferme, dunque, le indiscrezioni lanciate da Cronache di spogliatoio, anche l'ultimo della BBC è destinato a non vestire più il bianconero. Ora Bonucci dovrà scegliere se tentare fino in fondo di convincere la sua dirigenza che può ancora essere utile oppure guardarsi intorno alla ricerca di nuove esperienze.