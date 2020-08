Il Benevento è tornato in Serie A dominando il campionato di B e vincendolo a suon di record. L’obiettivo della società è ora quello di stabilizzarsi nella massima serie, per poi alzare progressivamente l’asticella delle ambizioni. Per lo “strano” mercato settembrino del 2020 c’è allora da aspettarsi una serie di acquisti volti a dare alla rosa di Pippo Inzaghi qualità ed esperienza. Un giocatore che risponde a questi requisiti potrebbe essere Sami Khedira, ormai fuori dal progetto Juventus. Il club bianconero sta cercando di ottenere una risoluzione contrattuale col centrocampista tedesco, un po' come fatto con Blaise Matuidi che ora è all'Inter Miami. Ecco allora che il Benevento potrebbe approfittare della situazione. Ci credono anche i betting analyst che lanciano una scommessa su questa eventualità, anche se la quota, 12,00, è ancora piuttosto alta. Sarebbe un vero e proprio acquisto di qualità che metterebbe in mostra la volontà della società giallorossa di pensare in grande per la prossima stagione.