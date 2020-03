Wojciech Szczesny, portiere polacco della Juventus, ha appena rinnovato fino al 2024, per 7 milioni di euro a stagione. La sua permanenza in bianconero, però, non è ancora assicurata, nemmeno con la firma ancora fresca sul contratto. Infatti, la Juve continua a seguire gli sviluppi su un altro rinnovo, quello che non arriva tra il Milan e Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro è in scadenza nel 2021 ed i bianconeri vorrebbero provare a capire se c'è la possibilità di prenderlo a prezzo di saldo: in tal caso, Szczesny sarebbe quindi sulla lista dei partenti.