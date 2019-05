Neanche l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri potrebbe bastare per trattenere Gonzalo Higuain alla Juventus. Come riporta ilBiancoNero.com, il centravanti argentino è destinato a tornare a Torino a fine stagione in caso di mancato riscatto (o rinnovo del prestito) da parte del Chelsea: in questo scenario la posizione del club campione d'Italia è rimasta la stessa, con il Pipita che non rientra nei piani per l'attacco 2019-20.