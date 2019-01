Dove andrà Francisco Trincao? L'operazione proposta in Italia con insistenza da Jorge Mendes sta diventando un giallo, perché la Juventus dopo settimane di dialoghi non ha voluto concludere il discorso con il Braga per questo jolly d'attacco classe 1999 che ha brillato con l'Under del Portogallo. L'affare si fa in prestito oneroso da 2 milioni di euro più riscatto fissato a 13 milioni, prendendo Trincao immediatamente per fare la spola tra prima squadra e Primavera.



OFFERTO AL NAPOLI - Paratici non è pienamente convinto, la Juve ad oggi non stringe. E per questo Mendes si guarda attorno e ha offerto Trincao anche al Napoli: la dirigenza azzurra è altrettanto scettica, il ds Giuntoli vuole valutarlo insieme al presidente de Laurentiis nei prossimi giorni ma non c'è neanche in questo caso la convinzione di concludere. Perché le condizioni economiche rimangono proibitive per un ragazzo promettente che però deve dimostrare ancora molto, il Napoli ha preso nota. Mendes spinge, ma la Juve su Trincao è più fredda che mai.