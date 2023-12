La Juventus di Massimiliano Allegri crea davvero troppo poco in fase offensiva o è colpa dei suoi attaccanti? I dati dell'attuale Serie A analizzati da Sofascore espongono una realtà diversa da quella che soprattutto i tifosi bianconeri imputano all'allenatore livornese, ovvero di non dare un gioco offensivo alla sua squadra.



Secondo la popolare applicazione statistica, infatti, la Juve è al terzo posto in Serie A per "Grandi occasioni da gol create" (41) dietro a solo Napoli e Inter con 43. Vlahovic e compagni sono invece al primo posto del campionato per “grandi occasioni da rete mancate” con 29 e davanti a Cagliari (25), Napoli (24), Udinese (24) e Inter (22).