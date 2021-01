IL TABELLINO

. Gol di Chiesa e Ramsey, pochi patemi in difesa e un controllo saldo del match che scema soltanto nel finale di gara quando la Sampdoria getta il cuore oltre l’ostacolo e, anche grazie ai cambi decisi da Ranieri, si gioca il tutto per tutto lanciandosi all’attacco. Il contropiede in pieno recupero, sull’asse Ronaldo-Cuadrado, serve a Ramsey il pallone per il facilissimo raddoppio e quindi tutti sotto la doccia, bagnati fradici per la pioggia battente che ha tormentato la gara fin dall’inizio.Primo tempo tutto ciccia di Madama, controllo assiduo del pallone e degli spazi, giro palla puntuale e pungente cambi di campo frequenti nel tentativo di aggirare la muraglia mobile allestita da Ranieri sulla tre quarti campo blucerchiata. Pochi lampi in bianconero, la Sampdoria è un osso duro e contende palmo a palmo l’erba del Ferraris (il prato è stato rizollato ma la pioggia lo rende scivoloso). Ranieri si è inventato Ekdal difensore aggiunto in mezzo alla coppia Yoshida-Colley, rinunciando a coprire la fascia mancina dove Augello si ritrova a fronteggiare un Cuadrado per sua fortuna meno razzente del solito.La Sampdoria si arrocca nel sandwich stretto fra linea mediana e difesa e inizialmente non concede occasioni da gol. Senonché non riesce a ripartire, e nei primi 45’ non minaccia mai seriamente la porta di Szczesny. Oltretutto la Sampdoria pasticcia parecchio nei disimpegni e in uno di questi frangenti il fumoso Keita si fa rubar palla da Cuadrado poco oltre il cerchio di centrocampo, pallone toccato su, Quagliarella finisce triturato nei tentacoli del redivivo Chiellini, che si scambia con Bonucci la cura degli attaccanti blucerchiati. Keita cresce ma non abbastanza, tiri verso la porta zero assoluto e nel turbinare di speroni e tacchetti a centrocampo finisce che Ekdal regala il pallone a Bentancur ed è costretto a stenderlo: giallo sacrosanto. Altrettanto giusto il giallo toccato subito dopo a Bentancur per un fallo sul ripartente Keita, che gli costerà la squalifica contro la Roma.Ripresa e la squadra di Ranieri, persa per persa, alza il baricentro e si butta sotto a ranghi finalmente compatti. Scontro testa contro testa fra Cuadrado e Augello, il terzino della Sampdoria ha la peggio ma si rialza e riprende col turbante. Nel giro di tre minuti, la Sampdoria confeziona due palle gol… e mezza, con Quagliarella (salvataggio miracoloso di Chiellini e parata di Szczesny sul primo palo), e un colpo di testa di Keita diretto nel sette casualmente corretto in corner da Bentancur.e infine Jankto per l’esausto Candreva, uno dei pochi a proporre trame d’attacco, in coppia con l’arrembante Bereszynski.Senonché i suoi cross erano regolarmente destinati alle teste dei due granatieri in maglia arancione (che schifo!, se mi è permesso un giudizio estetico), ossia gli intramontabili Chiellini e Bonucci. Anche Pirlo mette mano alla panchina, dando respiro in successione a Bentancur, Morata, Arthur e Chiesa a beneficio rispettivamente di Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Alex Sandro.. La Sampdoria dovrà far punti a Benevento e vendicare la sconfitta dell’andata. Lo spirito c’è. Gli uomini anche. Notazione d’onore per l’arbitro Fabbri. Non fischiava la Juve da oltre due anni (l’1-3 con la Lazio del dicembre 2019) e con lui la Sampdoria aveva raccolto appena 2 punti in cinque gare. Non ha sbagliato nulla di rilevante ed ha diretto all’inglese, come piace a me.20’ p.t. Chiesa (J), 45’ s.t. Ramsey (J).20’ p.t. Morata (J), 45’ s.t. Cuadrado (J).Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva (35’ s.t. Jankto), Ekdal, Silva (17’ s.t. Damsgaard), Thorsby; Keita (22’ s.t. Torregrossa), Quagliarella (22’ s.t. Ramirez). All. Ranieri.Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa (38’ s.t. Alex Sandro), Bentancur (29’ s.t. Rabiot), Arthur (38’ s.t. Ramsey), McKennie; Morata (32’ s.t. Bernardeschi), Ronaldo. All. Pirlo.Michael Fabbri della sezione di Ravenna.24’ p.t. Thorsby (S), 29’ p.t. Ekdal (S), 30’ p.t. La Gumina (S) (dalla panchina), 37’ p.t. Bentancur (J), 41’ s.t. Damsgaard (S), 43’ s.t. Bernardeschi (J),