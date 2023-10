Non è per fare il bastian contrario e nemmeno l’ottuso (anche se temo di esserlo), ma resto convinto che, nonostante la vittoria di San Siro, la Juventus non sia attrezzata per vincere lo scudetto.. Guarda caso due elementi del settore oggettivamente più debole dei bianconeri. Può Allegri fare tutta la stagione con McKennie titolare, pur non essendo ritenuto adatto nemmeno per fare la riserva? Può Miretti sostituire Fagioli? E Locatelli saprà avere un rendimento uniforme senza abbandonarsi a prestazioni mediocri?Avere una buona difesa (imbattuta da quattro turni) e un attacco promettente (anche se davanti si segna poco) non basta. Così come. E anche se ha sette punti in più dell’anno scorso mi lascia la stessa impressione che comunica Allegri in ogni occasione: Napoli, Inter e Milan sono almeno un gradino più su.Diverso sarebbe. Ecco, allora, forse, cambierei opinione. Ma siccome queste sono congetture di mercato (anche se un centrocampista arriverà per forza) mi tengo i miei dubbi e ribadisco la griglia di partenza: Napoli, Inter, Milan, Juve. Pronto, come sempre, a collezionare smentite.