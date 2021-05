Maurizio Sarri è un allenatore libero di accordarsi con qualsiasi altro club in vista della prossima stagione. E la Lazio sta facendo di tutto affinché questo club possa essere proprio quello biancoceleste. Definitiva infatti la decisione della Juventus di non esercitare l'opzione di rinnovo del contratto del tecnico, accettando così di pagare la penale di 2,5 milioni netti previsti dall'accordo originario. Risolto infatti il mistero legato al contratto di Sarri e la Juve: l'annuncio ufficiale parlava di un accordo triennale con scadenza 30 giugno ​2022, in realtà è stata una formula comunicativa per semplificare il progetto biennale con opzione per il terzo anno.